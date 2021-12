Winter Sports 2011 Go For Gold sortira fin novembre

Au programme de ce jeu vidéo, qui se pratique seul ou à quatre regroupe toutes les disciplines des sports d'hiver et des nouveautés comme une course de moto-neige sur les différents parcours enneigés du jeu. Avec la possibilité d’effectuer de nombreuses figures augmentant le score et les sensations, l’objectif est de franchir la ligne d’arrivée avant ses concurrents. Le patinage artistique vous permettra de monter sur le podium en réalisant vos figures et en tenant le bon rythme

Le bobsleigh aura pour objectif d’effectuer le meilleur temps sur plusieurs parcours donnés,chaque étape devra être perfectionnée : un départ rapide, des trajectoires optimisées… Tout sera bon pour gagner les précieuses secondes utiles à la victoire… Avec une vue à la première personne, les sensations de vitesse seront aux rendez-vous.

Winter Sports 2011 Go For Gold est entièrement compatible avec la Wii Balance Board sur Nintendo Wii, offrant ainsi une façon originale d’appréhender les sports d’hiver. Outre le plaisir de jeu, la Balance Board apportera ainsi un amusement supplémentaire aux joueurs qui désireront jouer avec l’accessoire de Nintendo.

Winter Sports 2011 Go For Gold sur Wii, PS3, Xbox 360 et PC sort fin novembre