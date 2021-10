L'ancien Malherbiste William Gallas raccroche

Des joueurs que le Stade Malherbe a révélés au grand public, il est certainement l'un de ceux qui a effectué l'une des plus belles carrières. Son nombre de sélections (84) en équipe de France, avec qui il a notamment disputé la finale de la Coupe du monde en Allemagne en 2006, en témoigne. A son palmarès également, deux titres de champions d'Angleterre avec Chelsea en 2005 et 2006... et un titre de champion de France de D2 avec le Stade Malherbe en 1996. C'est d'ailleurs avec les Bleu et Rouge qu'il avait découvert la Ligue 1 lors de l'exercice 96-97, avant de signer à Marseille pour deux saisons.

Le natif de Asnières doit annoncer ce jeudi dans Sport Confidentiel sur L'Equipe 21 (20h50) qu'il met un terme à sa carrière. Après 12 saisons en Angleterre sous les maillots de Chelsea, Arsenal et Tottenham, il avait signé en Australie à l'été 2013 pour défendre les couleurs de Perth. Lors de son aventure outre-Manche, il eut l'occasion de participer à 86 matchs de Ligue des champions.