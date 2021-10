Rouen : Shaka Ponk mettra le feu sur scène

Ce nouvel album qui se veut plus sombre n’en est pas moins une boule d’énergie pure révélée sur scène dans toute sa splendeur. Aujourd’hui une référence incontournable, le groupe a, en moins d’une décennie, défini un style unique et métissé entre électro, rock, punk, funk et hip-hop et accorde une part importante aux nouvelles technologies.

En effet, l’avatar Goz est toujours visible sur scène via un écran géant et les musiciens interragissent constamment avec lui. Le spectacle sophistiqué, réglé au millimètre près ne peut laisser indifférent : une expérience à vivre en live !



Pratique. Vendredi 17 octobre à 20 h. Zénith de Rouen. Tarifs 33 à 45 €. premierrang.trium.fr