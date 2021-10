Sortir dans la Manche : jeudi 16 octobre

Ce soir, à Coutances, le centre d'animation les Unelles propose la soirée créativité des lycéens. Au programme : danses, chants, musique, expositions et théâtre. Plus d'infos sur www.lesunelles.com



Demain, à Bréhal, venez découvrir Clément Bertrand et redécouvrir Marie Cherrier sur scène. C'est à 21h à la salle de Saint Martin de Bréhal, place Monaco.



Ce samedi participez au festival les Saints Sauveurs du rock avec Tendance Ouest à l'espace culturel de Saint-Sauveur-Lendelin. Du rock pour tous, toute la journée. Tarif entre 10 et 12€, toutes les infos sur tendanceouest.com



Samedi soir au Normandy à Saint-Lô, venez applaudir les Cats on Trees mais également Salomé Leclerc. Début des concerts à 20h30. L'entrée est à 26€ sur place.