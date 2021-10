6 communes de l'Orne sont candidates au label "petite cité de caractère"

Il faut -entre autre- avoir moins de 6000 habitants, avoir un patrimoine immobilier et l'animer. La Perrière, St Céneri le Gérei, sont déjà hommologuées. Le Sap, Ecouché, Sées et Bellêmùe sont candidates, et ce sera l'examen de passage ce jeudi 16 octobre pour Bellême le matin et Sées l'après-midi.

L'impact est bien sûr touristique, mais pas que. Jean-Yves Houssemaine, maire de Sées :

La commission de labellisation rendra son verdict à la mi-décembre.