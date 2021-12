Plus d'un tour dans son filet

Pommes au four, saumon fumé et crème légère





Pour 4 personnes



12 pièces de petites pommes de terre de type Amandine

200 g de saumon fumé

200 g de salade mélangée

30 cl de crème fraîche

1 dl de vinaigrette à l'huile de noix

1 douzaine de cerneaux de noix

1 branche d'aneth et quelques baies roses

Sel, poivre, gros sel

Papier aluminium



Envelopper dans du papier aluminium les pommes Amandine et les mettre au four chaud pendant 20 minutes sur une plaque garnie de gros sel.

Les débarrasser de leur papier, couper les extrémités, les creuser légèrement, les garnir de crème fouettée assaisonnée.

Mettre une petite tranche de saumon fumé, finir le décor avec de l'aneth et des baies roses.

Dressage de l'assiette : préparer une salade mélangée à l'huile de noix, la disposer au centre de l'assiette, entourer la salade de pommes de terre encore tièdes et d'un cordon de vinaigrette et de cerneaux de noix.



