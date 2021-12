Des maisons bois et paille à Louvigny

A Louvigny, c'est à deux pas de la départementale qui mène à Caen que se construit un quartier novateur, qui revient paradoxalement vers des matériaux naturels : 13 maisons d'ossature en bois et de remplissage en bottes de paille, un isolant de très bonne qualité.

L'idée, portée depuis le début par les futurs habitants du quartier, cumule les intérêts du développement durable. Elle envisage la construction du lotissement dans des contraintes “bioclimatiques”, en tenant compte de l'orientation du soleil et d'autres paramètres liés au site afin de limiter la consommation d'énergie. C'est aussi un projet de mixité sociale : célibataires, jeunes couples et retraités partageront une maison commune pour l'accueil de visiteurs, et un jardin à développer. Et pour souder le groupe en attendant, les futurs habitants mettent la main à la pâte en participant au chantier les samedis.



