Baclesse : L'appel aux dons pour “Océan Vert”

Le projet s'est affiné, et l'appel aux dons a été lancé vendredi 22 octobre.

Le projet porte désormais le nom d'Océan Vert et est parrainé par le réalisateur Jacques Perrin qui s'est dit “extrêmement touché d'avoir été choisi”. D'un coût estimé à 500 000 euros, Océan Vert ne pourra être créé qu'avec le soutien de mécènes et de dons, alors que le centre Baclesse, en proie à d'importantes difficultés financières, n‘est pas en mesure d'y apporter un centime. Le jardin thérapeutique de 710 m2 sera composé de sept espaces d'évasion qui accueilleront patients et proches dans un environnement hospitalier en mettant la nature au premier plan. Un bilan sera réalisé en mars 2011 pour lancer les travaux mi-2011. Plus d'infos sur www.jardin-oceanvert.fr



