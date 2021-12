Parcs près de Caen : des vacances en famille bien remplies

La découverte d'animaux, toujours très appréciée par les bambins, est largement représentée. Côté faune sauvage, le Cerza de Lisieux et le Zoo de Jurques présentent tous deux de nombreuses espèces rares qu'il fait toujours bon observer. Le paradis des papillons se trouve lui au Naturospace de Honfleur qui en recense une cinquantaine d'espèces plus exotiques les unes que les autres. Pour voir sous l'eau, il faudra se déplacer à Trouville au Natur'aquarium (article ci-dessous).



Du côté du patrimoine floral, le Jardin des plantes de Caen présente 8 000 espèces de plantes et de fleurs, et le parc de la Colline aux Oiseaux quelques 15 000 fleurs et de nombreux jardins. A Isigny-sur-mer, on découvre de façon ludique le monde des cucurbitacées et autres légumes au Jardin de la découverte.

Il reste enfin l'univers de la dizaine de fermes pédagogiques à moins de 40 minutes de route de Caen, comme à Mézidon-Canon, Méry-Corbon ou Douville-en-Auge. Il ne vous reste plus qu'à composer votre programme !



