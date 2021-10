Hérouville : une nouvelle tribune pour le stade Prestavoine

Après un an de travaux et 1,8 million d’euros d'investissement, la tribune de cet équipement sera inaugurée ce samedi 18 octobre à partir de 13h30. Plus de 4 000 utilisateurs par an font usage de ce stade. La nouvelle "tribune-vestiaires" pourra accueillir jusqu'à 200 places.

Cette réalisation permettra la mise en place de manifestations sportives nationales (notamment les rencontres du SCH Football en CFA2) et l’organisation d’événements sportifs à l’image du Meeting National d’Athlétisme. Le SCH accueillera Locminé dès ce samedi 18 (15h).