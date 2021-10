Rouen : des affaires aux enchères, c'est possible !

Delphine Bisman, jeune commissaire-priseur à l’hôtel des ventes du Vieux Palais le sait et aimerait amener une clientèle plus jeune. Car oui, “les ventes aux enchères sont pour toutes les bourses !”. Un jeune couple peut très bien trouver dans une vente matière à faire des affaires : “Le coût moyen d’un objet vendu aux enchères est de 150 €”, assure la commissaire-priseur. On est donc loin de l’image de biens d’exception vendus une fortune.



Décorer et aménager son chez soi via les enchères, c’est donc possible. Si l’acheteur souhaite accorder une touche normande à son intérieur, Delphine Bisman évoque “les coffres normands” ou encore les “tableaux de l’école rouennaise, toujours recherchés”.



“Voir un spectacle”



Si la mode locale vous laisse froid, regardez les tendances nationales : “En ce moment, c’est l’art déco des années 1920 à 1940 et le design des années 1960.”

Avec la vente en ligne, le métier s’est même dématérialisé - “même si l’on vient toujours pour voir un spectacle” - et rend les affaires accessibles à tous en France et dans le monde, quelque soit le lieu de vente.