Liquidation mercredi pour Lainé Peinture et ses 90 salariés

Cette liquidation doit entraîner le licenciement de 90 salariés. L'entreprise était placée en redressement judiciaire depuis un an.

Des salariés se rassembleront mercredi devant le tribunal de Caen pour dénoncer le comportement qu'ils estiment "injuste" de leur patron, lui reprochant d'avoir "été plus présent dans l’entreprise Gagneux (Orne) qu’il a racheté il y a quatre ans et dont, bizarrement on voit flotter la bannière sur des chantiers que nous aurions pu réaliser sur Caen et sa périphérie".