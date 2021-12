SM Caen : Pascal Théault loue "l'amour du maillot"

On fait un bon de 46 ans en arrière pour retourner en 1964. C'est l'année où le jeune Pacal Théault 8 ans entre au Stade Malherbe Caen. Et ce joueur est un des plus beaux exemples de ce que l'on appelle l'amour du maillot, vous savez, cette qualité qui manque à beaucoup de joueurs aujourd'hui.

C'est un bel exemple parce que le défenseur, né à Caen, a passé 37 ans soit l'ensemble de sa carrière du côté du Stade Venoix. D'abord, en tant que joueur, dans les équipes de jeunes puis très vite en sénior. A l'âge de 18 ans, il dispute ses premiers matchs avec l'équipe première du Stade Malherbe sous la houlette de l'entraineur de l'époque Jacques Mouilleron.

Il va connaitre cette période pendant laquelle Caen oscille entre divison 2 et division 3. Devenu capitaine, il va aussi être un des grands artisans de la stabilisation du club dans le haut niveau. En 1984, il est même élu meilleur joueur amateur de France par France Football. En 1985, il va vivre le changement de statut du SM Caen qui devient alors un club professionnel.

Il arrête sa carrière de joueur un an plus tard. Sa fidélité pour le maillot rouge et bleu va le mener dans les coulisses puis dans les vestiaires du stade D'ornano. Entraineur de l'équipe première de 1997 à 2000, il sera finalement débarqué. C'est en Afrique, qu'il va rebondir puisque depuis 2003, il devient directeur d'une académie de football ivoirienne.