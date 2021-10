Shanghai (AFP). Tennis: un Federer conquérant et un Simon affûté en finale à Shanghai

La finale du tournoi Masters 1000 de Shanghai opposera dimanche Roger Federer, qui s'est montré conquérant en demi-finale contre Novak Djokovic, au Français Gilles Simon qui est apparu encore affûté contre l'Espagnol Feliciano Lopez. A 33 ans, Federer n'en finit pas de rajeunir et l'a encore prouvé en prenant souvent de vitesse un Djokovic pourtant en pleine possession de ses moyens, qui venait d'étriller dimanche dernier le Tchèque Tomas Berdych en finale à Pékin. Le Bâlois a signé en deux sets, 6-4, 6-4, sa 3e victoire contre le Serbe cette année, en cinq matches, et mène désormais 19-17 au total de ses confrontations contre l'actuel N.1 mondial. Particulièrement en jambes, l'ex-roi du tennis mondial a pris à la gorge d'entrée Djokovic, en se procurant à 2-2 ses deux premières balles de break sur le service de son adversaire, qui envoyait son revers dans le filet sur la seconde. Très agressif, se ruant souvent au filet, le Suisse concluait cette première manche d'un volée gagnante suivie d'un ace. Dans un match de très haute qualité, Federer, sur sa lancée, prenait d'entrée le service adverse dans la seconde manche, sur un coup droit gagnant long de ligne. Malgré la vive résistance de Djokovic, Federer empochait la victoire sur sa troisième balle de match, d'une nouvelle volée de revers gagnante, à l'image de son auteur, conquérant samedi. - 'Match parfait' - "C'était un grand match. Je pense que j'ai très bien joué. Tout a fonctionné dans mon jeu aujourd'hui", s'est félicité le Suisse, ajoutant que ses montées au filet faisaient partie de sa stratégie du jour face au Serbe. "Je suis très heureux car cela a très bien marché", a-t-il souligné. De son côté, Djokovic a reconnu que son adversaire avait réussi "un match parfait". "Je pense que je n'ai pas mal joué, mais il a juste réussi tout ce qu'il voulait. Ce soir, il a sans nul doute joué l'un de ses meilleurs matches contre moi", a déclaré le Serbe. L'ex-roi du tennis mondial sera l'incontestable grand favori de la finale. Le Suisse a pris trois semaines de repos après l'US Open, et semble avoir retrouvé une grande fraîcheur. Il possède qui plus est une expérience beaucoup plus grande de ces grands évènements, lui qui briguera dimanche son 23e titre dans un Masters 1000, là où Simon n'en sera qu'à sa deuxième finale dans ce type de tournoi, six ans après celle perdue contre Andy Murray à Madrid. - Méfiance pour Federer - Mais Gilles Simon semble encore très affûté, et l'a prouvé contre Feliciano Lopez, qu'il a dominé en deux sets 6-2, 7-6 (7/1), en réussissant encore à monter en régime dans le jeu décisif de la seconde manche. "J'ai vraiment joué comme il fallait", a déclaré Simon. "Je me suis vraiment senti très fort dans mon jeu de fond de court, où j'ai l'impression de n'avoir quasiment perdu aucun point", s'est réjoui le N.4 français, également très solide sur son service. "Sur mon engagement, je n'ai perdu que sept points, celà ne m'est jamais arrivé !", a noté Simon, en pleine confiance après sa demi-finale à Tokyo la semaine dernière et son huitième de finale à l'US Open le mois dernier.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire