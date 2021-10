Yaoundé (AFP). Cameroun: libération de 27 otages chinois et camerounais

Vingt-sept otages chinois et camerounais enlevés en mai et juillet dans l'extrême-nord du Cameroun ont été libérés dans la nuit de vendredi à samedi, a annoncé le président Paul Biya. "Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, annonce à l'opinion publique nationale et internationale que les 27 otages enlevés le 16 mai à Waza (extrême-nord du Cameroun) et le 27 juillet à Kolofata ont été rendus cette nuit aux autorités camerounaises", indique M. Biya dans un communiqué lu samedi matin sur les antennes de la radio d'Etat.

