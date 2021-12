Le premier album studio de Mike Posner sortira le 22 novembre prochain en France. Son titre: 31 minutes to take off.

"Cooler than me" est le premier extrait de cet album qui en contiendra 11. Prochain extrait à venir: "Please don't go" à découvrir prochainement sur Tendance Ouest, en attendant, voici le clip de "Cooler than Me" de Mike Posner.