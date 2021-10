Réforme territoriale : Nicolas-Mayer Rossignol satisfait par le discours de Valls

Le Premier Ministre a annoncé que les régions disposeront d'une compétence exclusive en matière de soutien aux acteurs économiques, compétence aujourd'hui partagée avec les Départements. Il annonce également que les Régions bénéficieront d'une fiscalité économique et maîtriseront ainsi une partie plus importante de leur budget.

Il y a quelques jours, Nicolas Mayer-Rossignol, après avoir été reçu avec d'autres présidents de Région par Manuel Valls, appelait de ses voeux une clarification des compétences avant la fusion des régions, l'attribution de moyens supplémentaires aux Régions et une maîtrise d'une part plus importante du budget régional. Il semble avoir été entendu : "La réforme territoriale doit conduire à plus d'efficacité des compétences clarifiées et une action publique simplifiée. En annonçant des efforts supplémentaires notamment sur l'enseignement supérieur et la rechertche, le gouvernement fait le pari de l'avenir. C'est ce que nous avions demandé. Les déclarations du Premier ministre doivent maintenant se traduire en actes concrets."