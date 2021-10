Oslo (AFP). Le prix Nobel de la Paix annoncé à Oslo - EN DIRECT

07:16 GMT - - Une semaine de Prix - - La saison a démarré lundi par le Nobel de médecine: l'Américano-Britannique John O'Keefe et les Norvégiens May-Britt et Edvard Moser ont été récompensés pour leurs recherches sur le "GPS interne" du cerveau. Le lendemain, le Nobel de Physique était décerné aux Japonais Hiroshi Amano et Isamu Akasaki, pour l'invention de la diode électroluminescente (LED) bleue. Mercredi, les Américains Eric Betzig et William Moerner, et l'Allemand, Stefan Hell, ont eu le Nobel de Chimie pour leurs travaux sur la puissancedu microscope. Hier, le Français Patrick Modiano a été, à sa grande surprise, couronné Nobel de littérature. Enfin, la saison s'achèvera lundi par le Nobel d'économie. 06:37 GMT - - EN DIRECT - - Le nom du lauréat du Prix Nobel de la Paix 2014 sera révélé à 11H00 (09H00 GMT) à l'Institut Nobel d'Oslo. Les 5 jurés norvégiens ont dû examiner cette année un nombre record de 278 candidatures. Parmi les favoris, la jeune Pakistanaise Malala, un groupe de pacifistes japonais, le controversé Edward Snowden ou encore le pape François. Le journal Novaïa Gazeta, rare média encore indépendant en Russie, figure aussi dans la liste. Le lauréat recevra une récompense de 8 millions de couronnes suédoises (environ 880.000 euros). En 2013, le Nobel avait été décerné à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC).

