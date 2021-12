Idées loisirs normandie du 25 octobre

Il est dans la région depuis vendredi, mais sera de retour sur scène demain soir, c'est le retour de M. Un spectacle époustouflant ou M s'envole pour laisser place à Mathieu Chedid, le réservé, le fantastique guitariste, la personne plus sombre que son personnage. Mathieu Chédid jouera les titres de son dernier album "Mister Mystère" qui sont déjà des tubes de la chanson française comme "le roi des ombres" ou encore "est ce que c'est ça". Concert demain à 19h30 prix des places de 34 à 55 ¤.

Les virées francophones ont débuté ce week-end à la Glacerie, le festival de musique francophone reçoit demain une nouvelle chanteuse française B.K suivie de l'algérienne Iness avec du folk, pop et rythme traditionnelles d'Afrique du Nord.

Nouvelle escale d'un navire de croisière demain de 9h à 18h au quai de France à Cherbourg, au quai de France, ce paquebot de la compagnie Costa Croisière accueille à son bord plus de 1770 passagers et 630 membres d'équipages.

Demain Café-débat à la maison des Solidarités à Caen sur le thème: Partir pour changer ''son" monde. Les séjours à l'étranger et en particulier dans les pays du Sud deviennent de plus en plus en vogue, soit pour des stages, soit pour des démarches de solidarité, des "projets", ou des rencontres interculturelles. Comment ces jeunes préparent-ils leur départ? Comment se placent-ils par rapport aux enjeux actuels qui concernent le monde? Rencontre entre jeunes qui partent et d'autres qui rentrent. Demain, La Part du Colibri - Maison des Solidarités - 51 quai de juillet à Caen

Jusqu'à samedi une exposition gourmande sur le chocolat est à découvrir à la médiathèque de Bréhal avec les chocolatiers du canton l'entrée est gratuite.

Enfin samedi à St Martin de Fontenay au sud de Caen c'est le festival Rockalies, place au rock mélodique avec 4 groupes dont les danois de Pretty Maids qui fêteront l'année prochaine leurs 30ans de carrière, vos places à remporter toute la journée sur Tendance Ouest.