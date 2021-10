A Caen, la Fondation hospitalière de la Miséricorde s'agrandit

D'un côté, il y a la Miséricorde : sa clinique en centre-ville (50 lits), son site de Bétharam (72 lits) et son unité Maurice Abiven (13 lits). De l'autre, l'association Marie-Madeleine : ses deux Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à Verson et Cormelles-le-Royal (79 et 80 places), et son foyer de vie (24 places), là encore à Cormelles-le-Royal. Aujourd'hui, les deux institutions ne font plus qu'une. « En unissant nos maisons, nous créons un parcours de la personne âgée », explique Roger Jouet, président de la Fondation hospitalière de la Miséricorde. « Cela peut parfois être un traumatisme pour un résidant que de quitter la maison de retraite pour une hospitalisation », poursuit Jean-Louis Faure, président de l'Association Marie-Madeleine.

Bientôt un hôpital de jour gériatrique d'évaluation

En combinant services sanitaires et médico-sociaux, les deux institutions espèrent créer un pôle cohérent au service de la personne âgée dans l'agglomération caennaise. Un ensemble qui, mi 2015, sera complété par l'ouverture d'un hôpital de jour gériatrique d'évaluation de 300 m2. Sa mission ? La prévention de la perte d'autonomie. Les patients seront envoyés par les médecins traitants pour un bilan complet. « L'idée, c'est d'éviter des hospitalisations à répétition et de favoriser le maintien à domicile ».

La Fondation hospitalière de la Miséricorde et l'Association Marie-Madeleine emploient plus de 500 collaborateurs.