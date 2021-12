Le nouveau Bowling de Saint-Lô

La famille NOYON, spécialiste des solutions logistiques et des transports s'est lancée depuis plusieurs mois dans un projet ambitieux et unique à Saint-Lô. Il s'agit de la transformation intégrale de l'ancienne plateforme logistique des transports NOYON et de 50Express, après le déménagement de la société à Agneaux.

Plutôt que de laisser les immenses batiments à l'abandon, la famille se lance dans une aventure très éloignée de sa vocation d'origine.

Résultat: l'ouverture le 4 septembre 2010 d'un centre de fitness, "NJ fitness", qui compte déjà 340 inscrits (dont 67% de femmes) et l'ouverture le 18 novembre prochain d'un complexe de loisirs. L'ensemble dans un cadre magnifique, le long de la Vire, dans le prolongement du CINEMOVIKING.

Les deux structures sont dirigées par Luc MARIE (31 ans au service des transports NOYON), les gérants sont François NOYON et ses deux fils.

Le "Bowling de saint-Lô" (c'est son nom) ne sera pas qu'un bowling ! Sur le plateau de 2000m2 : 1 salle de 10 billards, 1 restaurant de 80 places, 1 bar gigantesque, 1 salle de jeux vidéos, 1 salle privative de 60 places, des écrans géants (pour la retransmission des matchs de foot et autres évènements sportifs ou culturels) et... 14 pistes de bowling.

Le "Bowling de Saint-Lô" devrait être ouvert de 14h00 à 1h00 du lundi au jeudi, et de 14h00 à 3h00 le week-end.

Découvrez quelques images exclusives des travaux: