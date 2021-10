Le festival les Guillaumades amplifié

De plus, le festival étend sa couverture géographique cette année avec des représentations à Maromme, Petit-Couronne et Saint-Léger-du-Bourg-Denis et ouvre sa scène à 14 humoristes en one man show et à des troupes théâtrales. “Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir Frédérick Sigrist, un critique politique qui participe à l’émission d’Anne Roumanoff sur Europe 1 et qui se produit au point Virgule depuis septembre. C’est une chance car c’est un humoriste de qualité à l’écriture ciselée, explique Alain Valois. Il y en aura vraiment pour tous les goûts.”

Pratique : Du 11 octobre au 15 novembre. À Bihorel, Maromme, Rouen, Darnétal, Bois-Guillaume et Petit-Couronne. www.normandurire.fr Tél. 06 89 81 89 48