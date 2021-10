C'est l'un des moments forts du Prix Bayeux Calvados des correspondants de guerre : la stèle des journalistes tués dans l'exercice de leurs fonctions en 2013 et début 2014 sera dévoilée au mémorial des reporters, ce soir à 17h. Plusieurs proches et membres des familles de victimes seront présents pour cette action de mémoire. En 2013, 71 journalistes ont trouvé la mort et 87 ont été enlevés.