Chaussée mouillée : automobilistes, gare aux accrochages !

"Les jours raccourcissent, les trajets domicile-travail se font plus souvent de nuit, les chaussées sont mouillées, la vigilance doit être redoublée" annonce le commissaire Ryckewaert, après des "accrochages" ce mercredi 8 octobre sur l'agglomération de Cherbourg.

A 7h40, un cyclomotoriste de 21 ans habitant La Glacerie a perdu le contrôle de son scooter au niveau d'un passage piétons, au rond-point de Capel, à Equeurdreville. Il a dû être évacué vers l'hôpital Pasteur pour des douleurs à la hanche et aux jambes. Le dépistage alcool et stupéfiants s'est révélé négatif.

Carambolage à la Saline

Ce midi, c'est rue Georges Guynemer à Cherbourg que deux véhicules se sont percutés, toujours par temps humide. L'une des deux conductrices souffre d'une entorse cervicale et son passager, son fils de 2 ans, a été emmené par précaution en pédiatrie. Là encore, l'alcool et les stupéfiants ne sont pas en cause.

La veille, à 18h15, un carambolage impliquant 5 véhicules s'est produit boulevard de la Saline, peu avant l'entrée du tunnel. L'accident a été provoqué par un ralentissement brutal du premier véhicule. Deux personnes ont dû être transportées à l'hôpital.