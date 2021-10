Musique à Caen : découvrez le nouveau clip des Jesus Christ Fashion Barbe

Le mélancolique et frénétique « Amy Winehouse » des Jesus Christ Fashion Barbe, issu de leur dernier EP «Windows Are Chamelon » sorti en juin dernier, a désormais un clip. Né en 2009, le groupe caennais a parcouru les salles de concert et les festivals (Vieilles Charrues, Nordik Impakt, Transmusicales etc), en dévoilant des prestations toujours énergiques et racées. Offrant des mélodies entraînantes et des rythmes fringant, ces quatre barbus se décrivent de « Lo-Folk n'Roll », oscillant entre un rock fougueux, un folk ardent et une pop harmonieuse.

[video]