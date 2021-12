ADAM LAMBERT a déjà vendu 1 millions d'albums à travers le monde. Sorte d'icône glam légèrement asexuée, son single "Wathaya want from me" explose partout.

Son album est sorti en France le 4 octobre 2010. Pour la petite histoire (il en faut !) ADAM LAMBERT a été finaliste de American Idol en 2009. Ah, vous voyez, ça change tout !

Le nouveau single depuis quelques jours sur Tendance Ouest.