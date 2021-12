Carrefour-Côte de nacre : Feu vert pour l'extension

La Commission départementale d'aménagement commercial a accepté mardi 12 octobre la rénovation du site d'ici à septembre 2014. La taille de la surface commerciale doublera, passant de 15 300 à 31 300 m2. Des restaurants de qualité s'y installeront et un pôle de loisirs verra le jour, avec notamment un bowling.

A la crainte naissante des commerçants caennais de voir un nouveau pôle commercial majeur se développer, la municipalité répond que sur les cinq moyennes surfaces à venir, trois concerneront des équipements de la maison, et non des équipements de la personne, spécialité du centre-ville.

900 places de parking

“Tout l'enjeu de ce projet est de lier le centre commercial aux pôles universitaire et de santé situés à proximité”, indique Xavier Le Coutour, maire adjoint. Si 900 places de parking en souterrain seront aménagées, il reste à régler la question de la circulation. Elus et responsables du projet ont quatre ans pour y réfléchir.



