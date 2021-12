Les abeilles caennaises au travail

Les abeilles vont tout faire pour s'y tenir ! 'L'objectif n'est pas de faire concurrence en quoi que ce soit aux pratiques professionnelles”, explique Rudy l'Orphelin, adjoint au maire en charge de l'environnement. 'L'abeille joue un rôle très important pour la biodiversité et Caen s'est dotée d'un programme complet à ce sujet. Il s'agit de sensibiliser autour de l'importance de l'abeille”.

Six ruches existantes

Lors du conseil municipal du lundi 18 octobre, un partenariat en ce sens a été signé avec L'abeille Normande du Calvados. Cette association accompagnera la Ville dans ses démarches, notamment “en formant des personnels et en repérant les sites les plus pertinents pour installer des ruches”. Six d'entre elles ont d'ailleurs été déjà implantées sur le parc horticole de la Ville, rue de la Cotonnière. “A terme, nous souhaitons en avoir dix”, annonce Rudy l'Orphelin.

“L'enjeu est d'avoir une production qui favorise des espèces locales, notamment l'abeille noire”. Le pari est aussi de répondre à une demande croissante de Caennais souhaitant disposer d'un espace public pour fabriquer leur propre miel.







Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire