Handicap : lancement du concours des Victoires de l'Accessibilité

Pour participer, il faut être deux : un membre d'une association affiliée à l'Urapei (16 associations affiliées) et un partenaire (particulier, entreprise privée, collectivité locale). Chaque binôme dépose un dossier qui, selon lui, peut permettre aux handicapés mentaux d'être plus mobiles, d'accéder au divertissement et au sport, de pouvoir faire ses courses de proximité ou d'accéder à une information adaptée à leur handicap.

Les candidats peuvent déposer leur dossier jusqu'au 31 octobre 2014 sur victoires.unapei.org