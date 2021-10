PHOTOS, le concert privé de Tendance Ouest au Magics Mirrors à Caen

Le Magic Mirrors est un écrin en bois et miroiteries des années 20. Un lieu éphémère et précieux avec ses velours rouge, ses mirroirs, ses colonnes, sa boule à facette... et son atmosphère si particulière, intimiste et tamisée.

Une programmation délicate

Charles Douchy, programmateur de Tendance Ouest, avait convoqué pour l'occasion quelques représentants de la jeune chanson française.

Devon Graves, la grâce

En ouverture, la franco-américaine Devon Graves, repérée par My Major Company, a offert sa grâce, son sourire, sa gentillesse et une voix magnifiquement maîtrisée.

Devon Graves est une jeune chanteuse brillante, débarqué en France par amour... d'un français. Elle écrit, elle compose et possède une voix délicieuse, digne de sa générosité éclatante.

Brice Conrad, l'écorché

Brice Conrad est un fidèle de Tendance Ouest. Il est entier le gars du nord. Entier et sensible, un coeur gros comme ça qui regarde le public en face. Pas de faux semblants... juste du vrai.

Sophie-Tith, la surdouée

Elle a seulement... 18 ans. Elle est redevenue brune, mais sa voix à toujours la même couleur. De celles que nous aimons. Elle chante comme d'autres respirent, avec une infinie délicatesse. Son enthousiasme et son naturel chasse le cafard de la veille. Petite "chose" fragile, elle deviendra grande... très grande.

Vianney, le souffle nouveau

Vianney a tout... c'est frais, c'est nouveau, c'est beau. Vianney apporte une nouvelle jeunesse à la chanson française. Tous ses titres sont des hits en puissance. Le garçon est bien élevé. Il ressemble plus au gendre idéal en dernière année d'école d'ingénieur qu'à un baladin ! Comme quoi, les apparences... Vianney est bon, très bon !

Malo', l'énergie chic

Malo', c'est un chic type, un type chic. Quand vous saisissez Malo' sur le moteur de recherche d'outre atlantique... Celui-ci vous indique laconiquement : yaourt, fromage frais, dessert, lait et crème ! Finalement, pourquoi pas, Malo' est un peu tout ça, frais, sucré avec une bonne dose de caféine en plus, façon rock. Le p'tit bonhomme prend la scène comme un grand avec une énergie fabuleuse. Il y croit... nous aussi !

Alors tant que les jolies dames mettront leurs jolis escarpins pour venir au concert de Tendance Ouest. Tant que les jeunes talents accoucheront de si belles mélodies et garderont cette simplicité qui nous est précieuse... Tendance Ouest vous offrira du Live.