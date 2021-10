Le breton Miossec en concert au Big Band Café

Christophe Miossec sera présent au 22ème festival Chauffer dans la Noirceur, le 13 juillet prochain. C'est un vrai beau coup pour les organisateurs qui, avec le chanteur breton, s'offrent là une belle tête d'affiche. Focus sur le chanteur breton.

A raison d'un disque tous les deux ans ­ plus une ribambelle de CDD, en tant qu'auteur, pour Hallyday, Gréco, Birkin, Bashung, Mass Hysteria, et quelques autres­, Miossec s'est constitué un patrimoine qui en fait l'une des personnalités les plus consistantes du paysage musical français.

Un nouvel album "Ici-bas", Albin de la Simone en garde fou, une écriture retrouvée, une posture assumée ! Le tout dans son incontournable fief breton, fierté du chanteur. A bientôt cinquante ans, le musicien publie un album empreint de délicatesse et de nostalgie ! Miossec sera sur la scène du Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair ce mardi 7 octobre.

Tarif : Abonné SM4C : 20€ -Tarif CE : 22€ -Prévente : 24€ -Sur place : 27€Réduit : 20€