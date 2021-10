C'est parti pour la 21e édition du prix Bayeux

La 21e édition du Prix Bayeux-Calvados est marqué un peu plus encore cette année par l'actualité tragique de ces dernières semaines.Un hommage appuyé sera rendu à James Foley et Steven Sotloff, journalistes américains décapités en août et septembre derniers. Les parents du premier cité seront notamment présent lors du dévoilement de la stèle au Mémorial des reporters, jeudi 9 octobre à 17h.

Sept expositions inédites, produites pour le Prix Bayeux-Calvados, sont proposées dans différents endroits de la ville, avec notamment "200 000" Syriens de Laurent Van der Stockt à la cathédrale de Bayeux. "Ukraine, République du chaos" sera quant à elle proposée dans les rues de Bayeux.

Les jeunes seront comme chaque année impliqués avec le Prix des lycéens, mais aussi cette année avec le regard des 14 ans, en cette année 2014. La journée de dimanche, largement occupée par la diffusion de documentaires à la Halle aux Grains sera un autre temps forts de cette 21e édition.