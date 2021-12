La nouvelle C4 dévoilée

Tout en s'attachant à ajouter une bonne dose de confort aux standards habituels, notamment sur les meilleures versions, par des sièges à réglage lombaire électrique avec fonction massage pour le conducteur et le passager avant, inédits dans ce segment ! Un système audio avec spatialisation du son et des réglages individuels poussés (couleur de combiné, alertes sonores, intensité du débit de la clim) peaufinent également l'ambiance intérieure.

Fabriquée à Mulhouse, la nouvelle C4 se conforme bien sûr à la tradition de la marque en offrant une sécurité comportementale supérieure, renforcée par un arsenal d'aides à la conduite de dernière génération, à l'exemple de la surveillance d'angle-mort. Idem sur le plan mécanique, où elle participe également à la traque au CO2 à travers des versions micro-hybrides e-HDi, avec Stop&Start, n'émettant que 109 g/km de CO2 aux normes. Comme ses soeurs de gamme, la C4 ne chaussera que des Michelin, étrennant même sur ses exécutions les plus sobres un nouveau pneu ENERGYTM Saver à très basse consommation..



