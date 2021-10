Les Malherbistes étaient tous proches de l'exploit dans une fin de match totalement folle ! Revivez le but de Romao (74e), le but refusé de Damien Da Silva (76e), celui de Musavu-King (83e) et le dernier d'André-Pierre Gignac (93e) dans le temps additionnel ! Aux commentaires, Sylvain Letouzé et Maxence Gorreguès...

Best of Caen-Marseille L1 Impossible de lire le son.