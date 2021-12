La patinoire de Caen se diversifie avec du karting

La patinoire de Caen n'est plus le terrain exclusif des lames de patins à glace depuis le début du mois. Preuve en est avec la dernière discipline pratiquée tous les mardis pour les entreprises, et les samedis pour les particuliers, de 21 h à 23 h : le karting sur glace. Mais que les fans de hockey se rassurent, les soirs de match, la crosse et le palet restent prioritaires. Pour la direction de la patinoire, hors de question de mettre les matchs des Drakkars, l'équipe phare de la région, en péril.

Obtenir de la patinoire de proposer cette activité grand public n'a pas été simple. Il a fallu convaincre la direction que les machines utilisées ne détérioreraient pas les infrastructures. "Ce sont des karts qui fonctionnent à l'électricité, qui n'émettent pas de CO2 et ne font pas de bruit", précise Maxime Lasson, responsable commercial du karting de Caen. "Il a notamment fallu trouver la bonne longueur de clou sur les roues pour ne pas trop endommager la glace", souligne le directeur de la patinoire, Nicolas Hue.

Diversifier l'offre

La piste n'étant pas extensible, les petits bolides tournent sur un circuit à la longueur limitée, mais aux sensations bien particulières. "On essaie de reproduire ce qu'on voit à la télé pendant les courses sur glace ou sur neige", explique Yann Clairay, adepte régulier du karting.

Le patinoire cherche ainsi à diversifier son offre. "Cette nouvelle activité doit nous permettre de toucher de nouvelles personnes, d'autant qu'il n'existe que sept pistes en France où il est possible de faire du karting sur glace, dont celle de Caen désormais", souligne Maxime Lasson. Le prix du plaisir demeure néanmoins coûteux : 10 euros les cinq minutes.

Le directeur de la patinoire, Nicolas Hue nous explique comment fonctionnent ces kartings et quel est l'objectif de cette nouvelle activité?