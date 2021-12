EDF Flamanville : une grève qui pourrait couter cher

La grogne sociale s'est invitée à la centrale EDF de Flamanville où la grève reconductible a été votée par les personnels. Une initiative qui provoque une baisse de la production puisque selon les syndicats les deux réacteurs ne tournent plus qu'à 50%.

Le phénomène devrait entraîner une augmentation de l'importation d'électricité et une chute des exportations. "La note sera salée pour EDF et l'Etat" assure Philippe Page, secrétaire CGT Flamanville. Par ailleurs, d'autres perturbations pourraient survenir sur le transport et la distribution d'électricité. Une option qui provoquerait des délestages et des coupures de courants ciblées.

Bonus AUDIO 1 / Une option qui devrait coûter très cher à EDF et à l'État. Les explications de Philippe Page, secrétaire syndical pour la CGT à Flamanville.

Bonus AUDIO 2 / D'autres actions pourraient suivre comme des délestages et des coupures ciblées. Les explications de Philippe Page, secrétaire syndical pour la CGT à Flamanville.