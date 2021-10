Portes-ouvertes ce week-end à la SPA : des animaux en quête d’une famille

La saison estivale aura été bien chargée pour la Société Protectrice des Animaux de Basse-Normandie (SPA BN) et l’association la Chat et la Vie. Beaucoup d’animaux sont en attente d’adoption et leurs espoirs se portent sur les journées portes ouvertes des deux organismes, samedi 4 et dimanche 5 octobre.