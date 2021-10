Ouistreham (re)devient Ouistreham Riva-Bella

La ville a déjà porté le nom de "Ouistreham Riva-Bella" dans le passé, comme en attestent les nombreux documents officiels et publicités retrouvés dans les archives municipales. Baptisée ainsi à la fin du 19e siècle en raison de son caractère balnéaire et de la vocation de sa « rive belle » pour la villégiature, notamment parisienne et pour certains des artistes, elle reprend aujourd’hui ses lettres de noblesse.



Au-delà du nom donné au quartier bordant la plage, « Riva-Bella » sera maintenant intégrée au nom même de la commune, redonnant une identité forte et fédératrice pour l’ensemble des habitants. Les nouveaux panneaux d’entrée de ville seront installés lundi 6 octobre.