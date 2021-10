Tour de France 2016, La Manche flingue la Région

Joint par nos soins, le conseil général de la Manche s’est tout simplement étonné "qu’une telle information non vérifiée puisse paraitre dans un magazine institutionnel qui pourrait laisser penser à une officialisation ». La collectivité qui a fait acte de candidature réaffirme au passage "sa volonté de voir un grand départ du Tour se faire sur son territoire en 2016 ou en 2017 et Jean-François Le Grand y travaille personnellement et régulièrement avec l’organisation du Tour ASO pour que cela puisse se faire mais qu'à ce jour absolument aucun accord ni aucune convention n’a été signée avec Christian Prudhomme ».

Le président du conseil général concède d'ailleurs de "nombreux échanges" avec Amaury Sport Organisation et qu'il a « bon espoir de voir une suite favorable à sa démarche, en 2016 ou 2017, mais seul ASO reste décisionnaire au vu des nombreuses propositions qui lui sont faites par des territoires ou villes concurrentes et nous sommes toujours dans une démarche de travail et de réflexion autour de ce projet ».

ASO reste d'ailleurs le seul habilité à faire l’annonce officielle concernant son grand départ, une annonce qui pourrait néanmoins intervenir rapidement.