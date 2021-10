Gagnez votre poêle à granulés sur Tendance Ouest

Participez au tirage au sort pour repartir avec votre poêle à granulés « LE DORICA ». Envoyez le mot clé TENDANCE par SMS au 7 11 12 (50 centimes + prix d'1 SMS).

Vous jouez pour un poêle à pellets de forme ronde pour production d'air chaud à convecteur forcée, structure et foyer en fonte et habillage en céramique de couleur Bordeaux, le plateau supérieur pour l'accès au réservoir est coulissant et en verre.

Puissance : 9.2Kw

Rendement : 90.20%

Dimension : Larg : 66.50cm - Prof : 56cm - Haut : 111.40cm

Valeur : 4 284 € TTC

Retrouvez les établissements Étienne Lesage, zone d'Armanville à Valognes et sur electricite-lesage.com.