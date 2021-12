Idées loisirs Normandie - 19 octobre

Jusqu'à samedi c'est le trocathlon dans la région à Caen, Lisieux, Mondeville, St Lô, Tollevast ou encore au Val St Père. Le principe de ce rendez-vous est assez simple, vous déposez votre ancien matériel sportif (vélo, équitation, snowboard, voile ou encore fitness) et vous repartez avec des bons d'achats pour acquérir du neuf, toutes les infos sur http://trocathlon.decathlon.fr/

Cette semaine c'est aussi la fête de la science une 19ème édition placée sous le signe de la biodivesité, les biotechnologies et la bioéthique, le programme et les manifestations sont à découvrir sur le site relais-sciences.org et ce week-end au Parc des Exposition où s'installe le village des Sciences sur 3000m2.

De nombreux spectacles ce soir en Basse-Normandie, à Vire à 18h et 20h30, Ifs à 18h30, à Falaise à 20h, Lisieux à 20h30.

Quelques notes de musique aussi avec l'opéra Carmen au théâtre de Caen et du piano au Grand Auditorium de Caen.

Dès demain et jusqu'à dimanche c'est le Festival « Mange ta Soupe » à Carentan sous ce nom assez étonnant vous découvrirez un univers d'échange certes sur l'alimentation et la santé mais aussi sur l'éco- citoyenneté, le théâtre, le cinéma et la musique, toutes les infos et le programme complet sur http://www.mangetasoupe.eu/

Enfin l'ancien leader du Saïan Supa Crew, Féfé actuellement en pleine tournée sera en concert samedi au Normandy à St Lô, Féfé qui sera en interview sur Tendance Ouest tout à l'heure à 16h15 dans Génération Tendance avec Charles.