Notre recette de pintade à l'ancienne

Pintades à l’ancienne

Pour 6 à 8 personnes



Macération : 1 h

Préparation : 30 mn

Cuisson : 1 h



Ingrédients :

2 pintades

200 g de poitrine demi-sel

2 carottes

1 navet

1/2 citron

12 petits oignons

200 g de champignons de Paris

2 dl de vin blanc sec

2 cuillères à soupe de crème

Sel, poivre

Farine

Couper chaque pintade en 4 ou 5 morceaux. Les saupoudrer de sel et de poivre. Laisser macérer.

Couper la poitrine en lardons. La faire rissoler dans la cocotte à feu doux pour qu’elle perde sa graisse et blondisse. Ajouter les carottes et le navet épluchés et coupés en dés ainsi que les oignons. Les faire revenir.

À leur place, faire raidir les morceaux de pintade. Lorsqu’ils commencent à prendre couleur, les saupoudrer d’une bonne cuillerée à soupe de farine et laisser cuire quelques minutes en remuant. Mouiller avec le vin et 1 dl d’eau. Ajouter la garniture cuite précédemment avec les champignons coupés en quatre. Couvrir et cuire à tout petit feu.

Quelques minutes avant de servir, ajouter la crème. Rectifier l’assaisonnement.

Servir avec des pâtes, des légumes verts, de la purée ou des pommes sautées lyonnaises.