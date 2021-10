Médecine nucléaire à Caen : le projet Archade définitivement lancé

Dans l’agglomération caennaise, aucun projet d’une telle envergure n’a vu le jour depuis plus de 25 ans. Et voilà que le mois dernier, les derniers doutes se sont envolés quant à l’implantation définitive sur le plateau nord de Caen d’Archade, un centre européen de recherche et de développement d’hadronthérapie, dédié à la recherche fondamentale et appliquée.