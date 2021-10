Notre table caennaise : croque au vin, rue de l'engannerie

Le menu est assez simple, et se décline en une page recto-verso. Pas de formule, mais un produit-roi : le croque-monsieur. Et ici, chacun porte un prénom masculin.



Des croques briochés

Crème fraîche, emmental, jambon blanc ou pesto, tomates et mozzarella pour les plus simples (8,90€), et jusqu’au guacamole, crème fraîche, poulet, curry et emmental (11,90€) pour les plus sophistiqués, ces croques-là ne laisseront pas un estomac vide au moment de quitter la table. Dommage que le serveur fume à deux pas de notre table. Compris dans les plats, à la fois de la salade et des frites. Amateurs de mayonnaise, s’abstenir : on m’informe à mon grand étonnement que cela n’est pas compatible avec une cuisine faite de produits frais.

Les prénoms féminins, eux, sont réservés aux salades : Emilienne est faite de saumon fumé et de chèvre, Henriette de camembert et d’andouille, Louisette, de poireaux et de lardons.

Aussi à la carte, les planches de charcuterie (14,90€) ou de fromage (15,90€) ont l’air particulièrement chargées. Si vous avez encore l’envie, ou le temps, pour un dessert, les croques sucrés sont réalisés à partir de pain brioché.

Pratique. Croque au vin, au 2 rue de l’Engannerie. Tél. 02 31 73 41 80.