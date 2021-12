Mine d'or Musique: les sorties CD de la semaine

Shakira

La Colombienne Shakira vient réchauffer le monde avec son nouvel album « sale el sol ». C'est un peu un album anniversaire pour la trentenaire puisque c'est son 10ème. Il contient l'hymne officiel de la coupe du monde qui a fait danser le monde entier,« waka waka » ainsi que son nouveau single "Loca" que voici!

Regardez le clip 1 en bas de l'article



Grand corps malade

Sortie française aussi avec Grand corps malade. Il a simplement décider d'appeler son 3ème album « 3ème temps ». Je rappelle que Grand corps malade a fait découvrir le genre musical « slam » au grand public. Voici le 1er extrait de l'album: « Roméo Kiffe Juliette ».

Regardez le clip 2 en bas de l'article



Kings of Léon

On termine avec un groupe ultra connu aux Etats-Unis mais confidentiel chez nous. C'est Kings Of Léon, composé de 3 frères et d'un de leurs cousins. Ça fait 10 ans qu'ils chantent, c'est leur 5ème album nommé « Come around sundown ». Ils ont choisi comme 1er titre « Radioactive ».

Regardez le clip 3 en bas de l'article