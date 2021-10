Oissel : Des contrôles routiers sans contravention !

Les 15 policiers mobilisés pour l'occasion ont procédé à l'arrêt des contrevenants. Tous les automobolistes qui se sont vus arrêtés pour des infractions mineures ou susceptibles de mettre leur propre vie en danger ont reçu une invitation pour une conférence-débat mercredi 8 octobre, de 9h à 12h, à la Préfecture. S'ils assistent à cette conférence, ils évitent l'amende et la perte d'un point de permis.

En tout, 27 automobolistes ont été verbalisés. 15 l'ont été pour des légers excès de vitesse (jusqu'à 130 km/h pour une route limitée à 110) et pourront donc échapper à l'amende et à la perte de point s'ils viennent à la conférence. 11 autres l'ont été pour des grands excès de vitesse. Enfin, le dernier ne respectait pas les distances de sécurité. Ces 12 derniers automobilistes paieront donc bien leur amende et verront leur permis allégé d'un point.

La conférence, organisée à l'occasion des rencontres de la sécurité (du 4 au 11 octobre) tournera autour des fondamentaux de la sécurité routière et les cheminements des procédures contraventionnelles.