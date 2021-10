Le normand Michel Drucker, personnalité la plus emblématique du petit écran depuis...1950

Sans surprise, c'est l'indétrônable Michel Drucker, âgé de 72 ans et à l'antenne depuis un demi-siècle, qui arrive en tête avec 22% des voix. L'animateur, qui a fait ses débuts à l'ORTF en 1964, a présenté entre autres "Les Rendez-vous du dimanche", "Champs-Élysées", "Vivement Dimanche" et "Vivement dimanche prochain".

Il est suivi de très près par Léon Zitrone (20%), qui avait animé entre autres "Intervilles" avec Guy Lux.

Loin derrière, se trouvent Jacques Martin (7%), Patrick Poivre d'Arvor et Pierre Tchernia (6%).

Côté "émissions ayant marqué le plus l'histoire de la télévision depuis 1950", "Intervilles" - qui vient d'être relancé sur Gulli avec Cécile de Ménibus - et "Les Dossiers de l'écran" sont premiers ex aequo avec 15% des voix.

Elles sont suivies par "Champs-Élysées" (11%), "Bonne nuit les petits" (8%) et "Le Mot le plus long" (4%).

Ce sondage a été effectué à l'occasion du Train de la télé, une exposition itinérante qui fera escale dans 15 gares en France à partir du 6 octobre, et qui retrace en images les grandes heures du petit écran.

L'étude a été réalisée les 19 et 20 juin 2014 auprès d'un échantillon 1.004 individus âgés de 18 ans et plus.