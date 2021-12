La pénurie se poursuit dans les stations essences de Normandie

Ce fut une journée de folie aux abords des stations essence de Normandie. Il y actuellement des pénuries sur l'ensemble de la région avec des zones noires qui sont situées sur la côte granvillaise, la communauté urbaine de Cherbourg et l'agglomération de Caen. Bien que touchés, le centre et le sud Manche ont bénéficié de quelques ravitaillements. Certaines stations seront réapprovisionnées cette nuit. Le point complet dans l'Expresso demain matin entre 5H et 9H sur Tendance Ouest.

Le gasoil est plus touché que le sans plomb. Un retour à la normale est prévu selon le gouvernement pour la fin de la semaine. Tout dépend encore une fois des deux dépôts de carburant de Caen et de Ouistreham.

Tendance Ouest se mobilise et vous tiens informé en temps réel des stations essences proposant des carburants en Basse-Normandie.

Et au niveau national, que se passe-t-il?