TV News: Pascal Legitimus et la fiction française

On commence par une déclaration d'un inconnu, Pascal Legitimus qui a été plutôt direct avec le secteur de la fiction française. "En France, on ne sait pas faire". Il en rajoute une couche vis à vis du groupe France Télévisions: "On ne peut pas travailler avec eux, on ne sait jamais sur quel pied danser. Nous sommes beaucoup de producteurs et d'acteurs à nous cogner la tête contre les murs". Bonne ambiance...

Revenons rapidement sur les audiences de samedi soir avec 2 éléments qui ont retenu notre attention. Tout d'abord le fait que France 2 a battu TF1 et surtout que les simpsons sur W9 passent encore le million de téléspectateurs, ce qui devient une habitude pour la chaîne le samedi soir.

Enfin, Omar et Fred les deux accolytes du SAV des émissions sur Canal+ vont prochainement animer un week-end spécial sur Canal J. 3 jours avec des pastilles présentées par les deux humoristes à voir donc sur la chaîne jeunesse présente sur Canal Sat et Numéricable.

La sélection TV pour ce soir: Le film de Guillaume Canet, Ne le dis à personne sur M6 à partir de 20H50.