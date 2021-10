Déclaration d'amour aux pompiers normands

Les pompiers sont réunis en congrès à Avignon jusqu'à samedi. Ils s'inquiètent du sort que va leur réserver la réforme territoriale et veulent mettre les citoyens au cœur de la prévention. A Caen, dans le Calvados, ils sont mobilisés depuis plus d'un an, inquiets de la baisse des effectifs professionnels.